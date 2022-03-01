UFC не будет отменять бои с российскими бойцами

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт заявил, что организация постарается провести поединки с российскими бойцами. Об этом сообщает sports.ru.

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По словам Уайта, работа над этим ведется круглосуточно. Он подчеркнул, что ситуация тяжелая, но шоу должно продолжаться.

Бой россиянина Александра Волкова с Томом Аспиналлом должен состоятся в Лондоне 19 марта. Ранее сообщалось о возможных проблемах со въездом спортсмена в Великобританию.

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Фото: facebook.com/ufceurope
ТЕГИ:Спорт
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