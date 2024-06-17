Экс-игрока сборной России Денисова на год отстранили от футбольной деятельности

Бывшего игрока сборной России по футболу и московского «Локомотива», тренера команды академии «Торпедо» Игоря Денисова на год условно отстранили от связанной с футболом деятельности. Об этом сообщила Московская федерация футбола.

Решение было принято из-за неправомерного участия игрока «Торпедо» в матче против «Космоса» в мае, пишет RT.

«Отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, тренера команды Денисова Игоря Владимировича на один год условно, наложить штраф в размере 15 тысяч рублей», — указали в МФФ.

Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. С января 2024-го специалист тренирует команду академии «Торпедо» 2011 года рождения.

