Экс-игрока сборной России Денисова на год отстранили от футбольной деятельности
Бывшего игрока сборной России по футболу и московского «Локомотива», тренера команды академии «Торпедо» Игоря Денисова на год условно отстранили от связанной с футболом деятельности. Об этом сообщила Московская федерация футбола.
Решение было принято из-за неправомерного участия игрока «Торпедо» в матче против «Космоса» в мае, пишет RT.
«Отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, тренера команды Денисова Игоря Владимировича на один год условно, наложить штраф в размере 15 тысяч рублей», — указали в МФФ.
Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. С января 2024-го специалист тренирует команду академии «Торпедо» 2011 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru