УЕФА временно отстранил российского арбитра Лапочкина
УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от какой-либо футбольной деятельности на 90 дней, сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза.
В организации отметили, что будут оказывать содействие в расследовании дела. На данный момент известно, что решение связано с предполагаемыми нарушениями в области коррупции и возможным влиянием на результат матча.
В прошлом году появилась информация, что арбитр, работавший на одном из матчей столичного «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.
По данным Telegram-канала «Мутко-против», причиной отстранения могло стать и разбиратлство по матчу Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо». Тогда арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, но не сообщил об этом в УЕФА, а это считается нарушением регламента.
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