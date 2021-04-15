УЕФА временно отстранил российского арбитра Лапочкина

В прошлом году появилась информация, что арбитр, работавший на одном из матчей столичного «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе.

По данным Telegram-канала «Мутко-против», причиной отстранения могло стать и разбиратлство по матчу Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо». Тогда арбитр отказался от предложения повлиять на результат игры, но не сообщил об этом в УЕФА, а это считается нарушением регламента.



