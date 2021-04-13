«Локомотив» прокомментировал инцидент со своим вратарем Гилерме

Московский ФК "Локомотив" прокомментировал инцидент с дисквалификацией своего вратаря Маринато Гилерме после игры со "Спартаком" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным "Локомотива", Гилерме подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков на протяжении всего матча. При этом они остались "безнаказанными". Руководство клуба встретило это с "сожалением и недоумением". В клубе отметили, что не считают оправданным дисквалификацию на два матча, которая была вызвана неприличными жестами вратаря в адрес фанатов.

"Локомотив" также напомнил, что счет 2:0 в их пользу говорит о "высочайшем профессионализме" спортсмена, который сумел "сохранить хладнокровие" в подобных условиях. ФК подчеркнул, что мир "прилагает максимальные усилия", чтобы победить неприязнь на расовой и национальной почве.

Агентство со ссылкой на офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина передает, что оскорбления со стороны болельщиков "Спартака" были зафиксированы, поэтому "красно-белым" выписан штраф. Также они проведут матч без зрителей.

