УЕФА сохранил отстранение российских клубов и сборной до окончания СВО

По словам президента Александра Чеферина, Союз намерен придерживаться своей позиции до окончания конфликта на Украине.

При этом УЕФА допустил до участия в соревнованиях в нейтральном статусе сборные России не старше 17 лет.

«Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным поколением и лучшим будущим», - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее сборная России с коэффициентом 18,632 опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это худший показатель в истории отечественного футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

