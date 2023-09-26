УЕФА сохранил отстранение российских клубов и сборной до окончания СВО
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что отстранение взрослых российских команд от турниров остаётся в силе.
По словам президента Александра Чеферина, Союз намерен придерживаться своей позиции до окончания конфликта на Украине.
При этом УЕФА допустил до участия в соревнованиях в нейтральном статусе сборные России не старше 17 лет.
«Предоставляя детям возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным поколением и лучшим будущим», - говорится в заявлении УЕФА.
Ранее сборная России с коэффициентом 18,632 опустилась с 18-го на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это худший показатель в истории отечественного футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Карен Хачанов стал победителем турнира ATP-250 в Чжухае
- На ВДНХ пройдет цикл лекций о выдающихся композиторах
- УЕФА сохранил отстранение российских клубов и сборной до окончания СВО
- Медведев: В 2023 году контракт с Минобороны подписали более 325 тысяч человек
- В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа
- Кабмин одобрил компенсации пострадавшим от утечки персональных данных
- Спектакль «Ревизор» покажут на жестовом языке в Театре Мимики 30 сентября
- Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»
- Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
- Лавров назвал хамскими заявления Финляндии об антироссийских санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru