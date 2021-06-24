УЕФА решил отменить правило выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит правило выездного гола в еврокубковых турнирах, сообщает пресс-служба организации.

С сезона 2021-2022 действие правила прекратится во всех соревнованиях под эгидой УЕФА, отмечает РИА ФАН.

В играх, в которых обе команды забивают одинаковое количество мячей в двух матчах, добавят два дополнительных пятнадцатиминутных тайма и серию пенальти в случае необходимости.

Ранее, согласно правилам УЕФА, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд турнира выходила команда, забившая больше голов на чужом поле.

Журналист The Times Мартин Циглер в мае сообщил, что комитет УЕФА принял решение об отмене правила выездного гола, однако официально изменение должно было вступить в силу после одобрения исполкомом организации.

