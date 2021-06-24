УЕФА решил отменить правило выездного гола
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит правило выездного гола в еврокубковых турнирах, сообщает пресс-служба организации.
С сезона 2021-2022 действие правила прекратится во всех соревнованиях под эгидой УЕФА, отмечает РИА ФАН.
В играх, в которых обе команды забивают одинаковое количество мячей в двух матчах, добавят два дополнительных пятнадцатиминутных тайма и серию пенальти в случае необходимости.
Ранее, согласно правилам УЕФА, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд турнира выходила команда, забившая больше голов на чужом поле.
Журналист The Times Мартин Циглер в мае сообщил, что комитет УЕФА принял решение об отмене правила выездного гола, однако официально изменение должно было вступить в силу после одобрения исполкомом организации.
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