СМИ: УЕФА отменит правило выездного гола

Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отмене правила выездного гола в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в Twitter сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

Забитые в выездных играх мячи не будут учитываться в основное и дополнительное время матчей. Таким образом, играющие в гостях команды не будут иметь преимущества выездного гола. Реформу поддержали ведущие европейские клубы.

По действующим правилам УЕФА при равном счете в двухматчевом противостоянии команд в следующий раунд соревнования выходит та, что забила больше голов на чужом поле.

Официально изменение вступит в силу после одобрения исполкомом союза.

