Объявлены результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026 в Европе
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты жеребьёвки отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Отмечается, что сборные из Еврозоны в итоге разбили на 12 групп.
В группу А попали Словакия, Северная Ирландия и Люксембург, а также победитель матча матча плей-офф Лиги наций между Германией и Италией. В группе B сыграют Швейцария, Швеция, Словения, Косово. В группе C за выход поборются Греция, Шотландия и Беларусь, а также проигравыший в матче Португалия - Дания.
В группу D определили Украину, Исландию и Азербайджан, а также победителя игры Франция - Хорватия. В группу E попал победитель матча Испания - Нидерланды, а также Турция, Грузия и Болгария. В группе F сыграют Венгрия, Ирландия и Армения, а также победитель игры Португалия - Дания.
Проигравший в противостоянии Испания - Нидерланды попадёт в группу G - к Польше, Финляндии, Литве и Мальте. Группу H образовали Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино. В группу I попали Норвегия, Израиль, Эстония и Молдавия, а также проигравший в матче Германия - Италия.
Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн, согласно жеребьёвке, вошли в группу J. В группу K попали Англия, Сербия, Албания, Латвия и Андорра. В группу L вошли Чехия, Черногория, Фарерские острова и Гибралтар, а также проигравший в матче Франция - Хорватия.
В финал ЧМ-2026 выйдут 16 сборных: 12 победителей групп и ещё четыре победителя стыковых матчей. Групповой этап европейской квалификации стартует в марте 2025 года.
Ранее ФИФА утвердила места проведения чемпионатов мира в 2030 и 2034 годах, а также подтвердила, что мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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