УЕФА отменил ограничение на зрителей на матчах ЕВРО-2020

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить ограничение на количество зрителей на матчах, которые проходят под эгидой организации, в том числе на играх чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба организации.

Из-за пандемии коронавируса 1 октября 2020 года комитет УЕФА разрешил заполнять стадионы максимум на 30%. Однако из-за того, что в каждой из 55 стран, входящих в союз, разная ситуация с COVID-19, необходимость в таком ограничении отпала.

В УЕФА отметили, что решение о количестве зрителей на стадионах должны принимать исключительно соответствующие местные/национальные власти - под свою ответственность.

При этом в организации добавили, что ограничение в 30% заполняемости трибун по-прежнему действует в отношении финальных матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов, которые состоятся 26 и 29 мая соответственно.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 по футболу Алексей Сорокин заявил, что вместе с властями Санкт-Петербурга было утверждено проведение в городе матчей турнира с заполняемостью трибун до 50%, сообщает RT.

