УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспекторов по этике и вопросам дисциплинарного характера, которые займутся расследованием в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Дисциплинарное расследование будет связано с возможным нарушением клубами правовых норм УЕФА в связи с проектом «Суперлиги».

Девять клубов отказались от участия в Суперлиге и приняли условия УЕФА

Ранее 12 европейских клубов объявили о создании «Суперлиги», но позже девять клубов от предложения отказались, остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Также сообщалось, что УЕФА обязал клубы, вышедшие из проекта, сделать общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро на развитие детско-юношеского футбола в Европе.

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ФОТО: pixabay.com
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