УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспекторов по этике и вопросам дисциплинарного характера, которые займутся расследованием в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Дисциплинарное расследование будет связано с возможным нарушением клубами правовых норм УЕФА в связи с проектом «Суперлиги».