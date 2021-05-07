Девять клубов отказались от участия в Суперлиге и приняли условия УЕФА
Каждый из девяти футбольных клубов, намеревавшихся участвовать в турнире Суперлиги, должен пожертвовать 15 миллионов евро в качестве "жеста доброй воли", чтобы вернуться в организацию. Об этом сообщает УЕФА на своем сайте.
О создании Суперлиги заявили 12 сильнейших европейских команд. Однако идея подверглась критике, поэтому через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а после итальянские "Интер" и "Атлетико". Испанские "Ювентус", "Реал" и "Барселона" сохраняют членство в Суперлиге. Итальянский "Милан" официально еще не вышел из лиги.
После прохождения реинтеграции клубы совершат пожертвования, средства с которых пойдут "на благо детей, молодежи и массового футбола по всей Европе".
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