Девять клубов отказались от участия в Суперлиге и приняли условия УЕФА

О создании Суперлиги заявили 12 сильнейших европейских команд. Однако идея подверглась критике, поэтому через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а после итальянские "Интер" и "Атлетико". Испанские "Ювентус", "Реал" и "Барселона" сохраняют членство в Суперлиге. Итальянский "Милан" официально еще не вышел из лиги.

После прохождения реинтеграции клубы совершат пожертвования, средства с которых пойдут "на благо детей, молодежи и массового футбола по всей Европе".



