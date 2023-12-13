УЕФА оштрафовал футбольную федерацию Украины за поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за неприемлемое поведение болельщиков.

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УАФ оштрафована на 20 тысяч евро за расистское поведение украинских болельщиков. Также ограничена посещаемость предстоящего домашнего матча национальной сборной, сообщила пресс-служба организации.

Футбольная сборная Украины отобралась на чемпионат Европы 2024 года через стыковые матчи. Турнир пройдет в Германии.с 14 июня по 14 июля.

УЕФА не включил российскую сборную в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: uefa.com
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