УЕФА оштрафовал футбольную федерацию Украины за поведение болельщиков
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за неприемлемое поведение болельщиков.
УАФ оштрафована на 20 тысяч евро за расистское поведение украинских болельщиков. Также ограничена посещаемость предстоящего домашнего матча национальной сборной, сообщила пресс-служба организации.
Футбольная сборная Украины отобралась на чемпионат Европы 2024 года через стыковые матчи. Турнир пройдет в Германии.с 14 июня по 14 июля.
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