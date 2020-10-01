УЕФА определил лучшего игрока сезона-2019/20

Польский нападающий немецкого ФК «Бавария» Роберт Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Церемония вручения наград состоялась в Женеве в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, отмечается на сайте союза.

На звание лучшего игрока сезона также претендовали немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер и бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Левандовский также стал лучшим нападающим Лиги чемпионов.

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В нынешнем сезоне поляк в 47 встречах отметился 55 голами, в том числе 15 в розыгрыше Лиги чемпионов.

Между тем, в четверг в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Свободная пресса». По ее результатам петербургский «Зенит» сразится против «Боруссии» Дортмунд, римского «Лацио» и бельгийского «Брюгге». «Краснодар» попал в одну группу с испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренн». Столичному «Локомотиву» будут противостоять мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».



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