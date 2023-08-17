УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своём сайте имена претендентов на звание лучшего игрока и тренера по итогам сезона 2022-2023.
За звание лучшего игрока поборются представители «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, а также выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси.
На награду лучшему наставнику претендуют главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также Симоне Индзаги («Интер») и бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Имена победителей УЕФА объявит 31 августа.
Ранее гол, забитый Эрлингом Холандом за «Ман Сити» в матче второго тура группового этапа против «Боруссии» (2:1) был признан лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru