УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

За звание лучшего игрока поборются представители «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд, а также выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси.

На награду лучшему наставнику претендуют главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также Симоне Индзаги («Интер») и бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

Имена победителей УЕФА объявит 31 августа.

Ранее гол, забитый Эрлингом Холандом за «Ман Сити» в матче второго тура группового этапа против «Боруссии» (2:1) был признан лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

