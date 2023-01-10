УЕФА на неделе создаст рабочую группу по возвращению команд РФ
Союз европейских футбольных ассоциаций уже на этой неделе должен сформировать рабочую группу по вопросу допуска российского футбола к международным турнирам. Об этом сообщил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
По его словам, в ходе процесса консультаций, каждая из сторон будет делать свои предложения. Президент РФС Александр Дюков в конце прошлого года заявил, что такая группа УЕФА должна завершить свою работу к 1 апреля. По его данным, в процессе обсуждения примут участие представители Международной федерации футбола и Международного олимпийского комитета.
Отечественные сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля в связи с началом Россией военной спецоперации на Украине.
Глава РФС отметил, что в случае невозможности возврата российских команд в соревнования под эгидой УЕФА, будет рассматриваться рабочий вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев через Telegram-канал «Радиоточка НСН» предостерег РФС от перехода из УЕФА в Азиатскую федерацию футбола.
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