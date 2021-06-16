УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Австрии, оскорбившего македонцев
Игрок сборной Австрии по футболу Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч Чемпионата Европы за оскорбления в адрес игроков сборной Северной Македонии, сообщает «Чемпионат».
При этом УЕФА квалифицировал его действия как «нанесение оскорбления другому игроку», не усмотрев в них расизма и национализма.
На последних минутах матча Австрия – Северная Македония Арнаутович, который является по происхождению сербом, забил гол и начал что-то кричать игрокам соперника Эгзону Бейтулаю и Эгзияну Алиоски, имеющим албанские корни, напоминает «Спортс.ру».
После игры Арнаутович извинился и признался в нескольких «горячих словах на эмоциях». Он заверил, что не является расистом, обращаясь в соцсетях к «друзьям из Северной Македонии и Албании».
Однако македонцы обвинили Арнаутовича в «проявлении национализма» и потребовали от УЕФА наказать того со всей строгостью.
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