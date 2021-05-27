Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву

Французская авиакомпания Air France сообщила об отмене запланированного на четверг рейса Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Представитель авиакомпании пояснил, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего накануне уже переносился московский рейс.

"Вчера рейс был перенесён. А сегодня он отменён по той же причине. Нет разрешения по пролету. Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию", - отметил представитель пресс-службы авиакомпании.

Как сообщалось, авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00.

Из-за этого российская теннисистка Елена Веснина не смогла вылететь во Францию для участия в турнире Большого шлема «Ролан Гарросс».

Веснина написала в Instagram, что информацию об отмене рейса она получила от Air France за 2 часа до вылета. Спортсменка сообщила, что собирается вылететь во Францию в четверг, отметив, что 27 мая является последним днем регистрации участников турнира.

