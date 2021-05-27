Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву
Французская авиакомпания Air France сообщила об отмене запланированного на четверг рейса Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Представитель авиакомпании пояснил, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего накануне уже переносился московский рейс.
"Вчера рейс был перенесён. А сегодня он отменён по той же причине. Нет разрешения по пролету. Мы отменили рейс, потому что у нас нет нового плана входа на российскую территорию", - отметил представитель пресс-службы авиакомпании.
Как сообщалось, авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00.
Из-за этого российская теннисистка Елена Веснина не смогла вылететь во Францию для участия в турнире Большого шлема «Ролан Гарросс».
Веснина написала в Instagram, что информацию об отмене рейса она получила от Air France за 2 часа до вылета. Спортсменка сообщила, что собирается вылететь во Францию в четверг, отметив, что 27 мая является последним днем регистрации участников турнира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс
- Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными
- Консульство Франции возобновляет выдачу краткосрочных виз в России
- Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии
- Ракетные удары Израиля по Сектору Газа могут признать военным преступлением
- Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву
- Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%
- Учителям не нужно будет сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ
- ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей
- Путин лично вручит госпремии 12 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru