«Удар по индустрии»: Глава РПЛ о коррупционном скандале в судейском корпусе

Алаев отметил, что здесь два варианта развития событий: либо нужно наказать виновных, либо взять свои слова назад и извиниться.

Также Алаев подчеркнул, что в связи с этой ситуацией «удар нанесен по всей индустрии».

Ранее стало известно, что Федорищев ознакомился с письмом клубов РПЛ, в котором его попросили предоставить информацию о фактах коррупции и предоставил ее правоохранительным органам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

