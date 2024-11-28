«Удар по индустрии»: Глава РПЛ о коррупционном скандале в судейском корпусе
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментируя заявления Самарского губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе, отметил, что ситуацию нужно довести до «логичного финала». Его слова приводит портал «Спортс».
Алаев отметил, что здесь два варианта развития событий: либо нужно наказать виновных, либо взять свои слова назад и извиниться.
Также Алаев подчеркнул, что в связи с этой ситуацией «удар нанесен по всей индустрии».
Ранее стало известно, что Федорищев ознакомился с письмом клубов РПЛ, в котором его попросили предоставить информацию о фактах коррупции и предоставил ее правоохранительным органам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru