Семин назвал лучшего тренера РПЛ и «уколол» своего преемника

Легенда «Локомотива» Юрий Семин также рассказал о планах продолжения карьеры.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил работу коллег и подвел итоги сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лучший тренер сезона в РПЛ – Семак (главный тренер чемпиона России «Зенита» Сергей Семак – прим. НСН), потому что он выиграл последние три чемпионата, а его команда явный лидер. Очень сильный сезон провели наши специалисты – Слуцкий и Черевченко (тренеры «Рубина» и «Химок» Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко – прим. НСН)», - сказал Семин.
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Напомним, Леонид Слуцкий вывел казанский клуб в еврокубки, заняв с командой четвертое место. «Химки» Игоря Червеченко расположились в середине турнирной таблицы РПЛ (8-е место) в первом же сезоне после возвращения из ФНЛ.

Говоря о работе в «Локомотиве» своего преемника, сербского специалиста Марко Николича, легендарный тренер «железнодорожников» предложил сравнить, какие места занимала команда в течение последних лет.

«Оценивать работу Николича я не могу, ее оценила таблица. «Локомотив» занял третье место. В прошлом году были вторые, а до этого были чемпионами», - напомнил Семин.

Сравнивая работу в России отечественных и зарубежных тренеров, Семин отдал предпочтение первым.

«Выиграл опять российский тренер. Явно видно, что все те команды, которые прогрессируют, они с российскими тренерами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Семин также сообщил, что намерен продолжить тренерскую карьеру и не согласен менять ее на возможное «президентство». При этом специалист не стал отвечать на вопрос, есть ли у него сейчас какие-либо предложения от клубов.

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Юрий Семин, долгие годы работавший главным тренером московского «Локомотива», считается легендой этого клуба. При Семине «Локомотив» трижды становился чемпионом России по футболу и шесть раз выигрывал Кубок страны.

Неожиданная отставка Семина в мае 2020 года и его замена на Марко Николича привела к массовым протестам болельщиков, требовавших отставки руководства клуба. В декабре 2020 года гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе завершил работу в клубе.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЛокомотивЧемпионат России По Футболу
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