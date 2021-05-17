Семин назвал лучшего тренера РПЛ и «уколол» своего преемника

Напомним, Леонид Слуцкий вывел казанский клуб в еврокубки, заняв с командой четвертое место. «Химки» Игоря Червеченко расположились в середине турнирной таблицы РПЛ (8-е место) в первом же сезоне после возвращения из ФНЛ.

Говоря о работе в «Локомотиве» своего преемника, сербского специалиста Марко Николича, легендарный тренер «железнодорожников» предложил сравнить, какие места занимала команда в течение последних лет.

«Оценивать работу Николича я не могу, ее оценила таблица. «Локомотив» занял третье место. В прошлом году были вторые, а до этого были чемпионами», - напомнил Семин.

Сравнивая работу в России отечественных и зарубежных тренеров, Семин отдал предпочтение первым.

«Выиграл опять российский тренер. Явно видно, что все те команды, которые прогрессируют, они с российскими тренерами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Семин также сообщил, что намерен продолжить тренерскую карьеру и не согласен менять ее на возможное «президентство». При этом специалист не стал отвечать на вопрос, есть ли у него сейчас какие-либо предложения от клубов.