Ученые: футбольные фанаты рискуют получить инфаркт

Футбольные болельщики во время матчей любимой команды испытывают столь сильные эмоции, что рискуют получить инфаркт. Таковы данные исследования оксфордского Центра исследования сплоченности общества, сообщает «Би-би-си».

Ученые доказали это, исследовав слюну фанатов сборной Бразилии во время поражения национальной команды от сборной Германии в ходе ЧМ-2014. Матч закончился со счетом 1:7 в пользу немцев.

По словам исследователей, в ходе этого противостояния уровень гормона кортизола у болельщиков сильно подскакивал. Ученые предупреждают, что это вызывает повышение кровяного давления и влечет за собой риск инфаркта.

Британские ученые отмечают, что женщины при этом рискуют не меньше, чем мужчины.

Ранее сообщалось, что злые фанаты довели украинского футболиста Романа Зозулю до слез.



