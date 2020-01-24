Ученые: футбольные фанаты рискуют получить инфаркт
Футбольные болельщики во время матчей любимой команды испытывают столь сильные эмоции, что рискуют получить инфаркт. Таковы данные исследования оксфордского Центра исследования сплоченности общества, сообщает «Би-би-си».
Ученые доказали это, исследовав слюну фанатов сборной Бразилии во время поражения национальной команды от сборной Германии в ходе ЧМ-2014. Матч закончился со счетом 1:7 в пользу немцев.
По словам исследователей, в ходе этого противостояния уровень гормона кортизола у болельщиков сильно подскакивал. Ученые предупреждают, что это вызывает повышение кровяного давления и влечет за собой риск инфаркта.
Британские ученые отмечают, что женщины при этом рискуют не меньше, чем мужчины.
Ранее сообщалось, что злые фанаты довели украинского футболиста Романа Зозулю до слез.
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