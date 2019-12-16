Злые фанаты довели футболиста Зозулю до слез

Сообщается, что инцидент произошел во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано». В ходе первого тайма болельщики «Райо Вальекано» начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского футболиста, называя его нацистом. После перерыва команды на поле уже не вернулись, так как футболисты отказались продолжать игру в связи с поведением болельщиков.

