Злые фанаты довели футболиста Зозулю до слез

16 декабря 201908:33

Украинский футболист Роман Зозуля, играющий за испанский клуб второго дивизиона «Альбасете», разрыдался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов. Об этом журналистам поведал вице-президент клуба Виктор Варела, пишут Известия.

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Сообщается, что инцидент произошел во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано». В ходе первого тайма болельщики «Райо Вальекано» начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского футболиста, называя его нацистом. После перерыва команды на поле уже не вернулись, так как футболисты отказались продолжать игру в связи с поведением болельщиков.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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