Участники «Формулы-1» получат бесплатные визы в Россию
26 августа 202009:01
Святослав Павлов
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому участники этапа «Формулы-1» в Сочи смогут получить бесплатные визы и свободно въехать на территорию РФ
Этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.
«Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России», - сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что распоряжение распространяется на пилотов, почётных гостей, журналистов, а также организаторов гонок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru