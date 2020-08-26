Участники «Формулы-1» получат бесплатные визы в Россию

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому участники этапа «Формулы-1» в Сочи смогут получить бесплатные визы и свободно въехать на территорию РФ

Этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.

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«Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России», - сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что распоряжение распространяется на пилотов, почётных гостей, журналистов, а также организаторов гонок.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:Формула-1
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