Ферстаппен стал обладателем Гран-при 70-летия «Формулы-1»
9 августа 202018:17
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull победил в Гран-при 70-летия, пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», сообщает «Интерфакс».
Гонка состоялась на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании.
Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) из Великобритании пришел на финиш вторым. Его партнер по команде финн Валттери Боттас оказался третьим.
Россиянин Даниил Квят из команды Alpha Tauri достиг финишной отметки десятым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru