У «Зенита» остались шансы на ТОП-16 в Лиге Европы

Питерский «Зенит» после проигрыша в домашнем матче с испанским «Бетисом» (2:3), существенно снизил шансы на проход в следующую стадию, однако у команды еще есть шансы попасть ТОП-16.

Серьезные ошибки в обороне, которые игроки допустили в первом тайме, привели к тому, что соперник получил преимущество. Так, победа в игре в Санкт-Петербурге сделала «Бетис» фаворитом в битве за попадание в 1/8 финала.

Об этом свидетельствуют и данные ведущих беттинг-компаний. Согласно информации, размещенной на официальном сайте БК 1xСтавка, шансы на победу «Зенита» составляют менее 18% перед ответным матчем клубов в Севилье. При этом вероятность попадания «Бетиса» в ТОП-16 - более 80%.

Портал Betonmobile.ru отмечает, что УЕФА еще в прошлом сезоне упразднило «правило выездного гола», поэтому теперь российской команде на игре в Севилье для выхода в следующий этап будет достаточно победы со счетом 1:0, что позволит дойти до овертайма, в котором многое будет зависеть от удачи и физических кондиций наших игроков.

По этому критерию они находятся в существенном преимуществе перед соперниками, так как календарный год «Зенита» начался только недавно.

В отличие от «Бетиса», который участвует сразу в трех важных турнирах.

При этом сразу после матча с «Зенитом» 27 февраля у испанцев запланировано дерби против «Севильи», которая является для них прямым конкурентом за медали Ла Лиги этого сезона.

