У футболиста сборной России Мостового подтвержден COVID-19

Пресс-служба сборной России по футболу подтвердила неблагоприятный результат ПЦР-тестирования игрока национальной команды Андрея Мостового, сообщает в пятницу днем «Интерфакс».

В этой связи в заявку сборной России на Чемпионат Европы вместо Мостового включен защитник Роман Евгеньев.

Ранее сообщалось, что Мостовой 10 июня прилетел вместе командой в Санкт-Петербург перед стартом Евро-2020, после чего сдал «сомнительный тест» на коронавирус.

Мостовой был изолирован от остальной делегации сборной. При этом отмечалось, что футболист уже переболел коронавирусом и у него есть антитела.

11 июня Мостовой сдал повторный тест на COVID-19.

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный из-за пандемии с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Игры также примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.

Сборная России вместе с Бельгией, Данией и Финляндией попала в Группу «В».

12 и 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, а 21 июня в Копенгагене с Данией. В случае выходы из группы российские футболисты продолжат борьбу за титул в серии плей-офф.

