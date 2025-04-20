У двух участников полумарафона в Алма-Ате на бегу остановилось сердце ﻿﻿

84-летний Аккоян Рсалиев почувствовал недомогание на первом километре дистанции. Скорая помощь прибыла в течение минуты, однако пульс у мужчины отсутствовал. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. По предварительной информации, у него произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Второй погибший — Нурбол Ахмади — ранее участвовал в забеге Winter Run 2025 на дистанции 10 км и зарегистрировался на полумарафоны в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы. Во время полумарафона в Алматы на 16-м километре он потерял сознание. Прибывшие врачи пытались реанимировать бегуна, но безуспешно — смерть наступила до их прибытия.

Организаторы марафона выразили соболезнования родственникам погибших, а также связались с семьями спортсменов и планируют оказать им материальную поддержку.



В 2021 году в Китае 21 спортсмен замерзли насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».