Тяжелоатлетам запретят на награждениях демонстрировать национальные флаги
На международных соревнованиях по легкой атлетике вводится запрет на церемониях награждения спортсменам демонстрировать флаги своих стран. Такое решение было принято Международной федерацией по этому виду спорта (IWF), после того, как на последнем чемпионате Европы, прошедшим в апреле 2023 года в столице Армении, был сожжен государственный флаг Азербайджана, сообщает Inside the Games.
После этого азербайджанская команда в полном составе покинула турнир.
«Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать свои флаги друг перед другом — это не спорт», - пояснил глава IWF Мохамед Джалуд.
Ранее шведским спортсменам запретили соревноваться с россиянами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru