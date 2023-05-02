Путин заявил, что ущерб олимпийскому движению часто наносят международные чиновники
Президент РФ Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с правительством он не стал уточнять о каких именно действиях идёт речь, но отметил, что они этим только наносят ущерб.
«Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более - в условиях конфликтов», - сказал глава государства.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям создать комиссии, которые изучат возможность допуска россиян и белорусов к турнирам. В МОК заявили об отсутствии других вариантов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Законопроект о создании реестра коучей внесли на рассмотрение в Госдуму
- Названо число возможных участников Олипиады-2024 от России
- СМИ: Вячеслава Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище
- Термин «рашизм» в документах Украины стал официальным
- Уголовное дело возбудили после нападения на баскетболиста Шведа
- Число клиентов отелей РФ выросло на 20% за первый квартал 2023 года
- Путин заявил, что ущерб олимпийскому движению часто наносят международные чиновники
- Путин заявил о важности развития внутреннего туризма для экономики России
- Twitter снял ограничения с поста Медведева о Польше и Украине
- Названы день и место прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru