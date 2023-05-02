Путин заявил, что ущерб олимпийскому движению часто наносят международные чиновники

На совещании с правительством он не стал уточнять о каких именно действиях идёт речь, но отметил, что они этим только наносят ущерб.

«Бог с ними. Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более - в условиях конфликтов», - сказал глава государства.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям создать комиссии, которые изучат возможность допуска россиян и белорусов к турнирам. В МОК заявили об отсутствии других вариантов, передает «Радиоточка НСН».

