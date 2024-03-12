Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что пока не думала о возобновлении карьеры.
Фигуристка подчеркнула, что на ее решение будут влиять несколько факторов, в том числе допуск россиян на международные соревнования, передает NEWS.ru.
Как добавила фигуристка, ей приятно, что болельщики ждут ее возвращения и приходят на показательные выступления с ободряющими плакатами.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о решении взять паузу в карьере 22 октября 2023 года.
«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», - написала Туктамышева.
Она решила больше отдыхать, проводить время с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.
Туктамышева является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. В том же году на командном чемпионате мира она завоевала золото, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru