Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что пока не думала о возобновлении карьеры.

Фигуристка подчеркнула, что на ее решение будут влиять несколько факторов, в том числе допуск россиян на международные соревнования, передает NEWS.ru.

Приостановившая карьеру Туктамышева заявила о возобновлении тренировок

Как добавила фигуристка, ей приятно, что болельщики ждут ее возвращения и приходят на показательные выступления с ободряющими плакатами.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о решении взять паузу в карьере 22 октября 2023 года.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», - написала Туктамышева.

Она решила больше отдыхать, проводить время с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.

Туктамышева является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. В том же году на командном чемпионате мира она завоевала золото, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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