Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру

Как добавила фигуристка, ей приятно, что болельщики ждут ее возвращения и приходят на показательные выступления с ободряющими плакатами.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о решении взять паузу в карьере 22 октября 2023 года.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», - написала Туктамышева.

Она решила больше отдыхать, проводить время с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.

Туктамышева является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. В том же году на командном чемпионате мира она завоевала золото, передает «Радиоточка НСН».

