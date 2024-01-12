Приостановившая карьеру Туктамышева заявила о возобновлении тренировок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее приостановившая карьеру, возобновила тренировки. Об этом она заявила в своих социальных сетях.

По ее признанию, у нее закончились все шоу.

«Начинаю восстанавливать тройной аксель. Была одна не совсем удачная попытка. Но у меня есть еще пять дней для того, чтобы отработать тройной аксель до конца.», - написала фигуристка.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова представила собственную коллекцию одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Песня / РИА Новости
ТЕГИ:Елизавета ТуктамышеваФигурное Катание

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