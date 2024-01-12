Приостановившая карьеру Туктамышева заявила о возобновлении тренировок
12 января 202419:49
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ранее приостановившая карьеру, возобновила тренировки. Об этом она заявила в своих социальных сетях.
По ее признанию, у нее закончились все шоу.
«Начинаю восстанавливать тройной аксель. Была одна не совсем удачная попытка. Но у меня есть еще пять дней для того, чтобы отработать тройной аксель до конца.», - написала фигуристка.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова представила собственную коллекцию одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru