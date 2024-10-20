Туков: Поражение от Муртазалиева навредит карьере Тима Цзю

Поражение от боксера Бахрама Муртазалиева может навредить карьере Тима Цзю, представляющего Австралию. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на чемпиона WBA International в среднем весе, боксера RCC Boxing Promotions Вадима Тукова.

Однако он подчеркнул, что сын легендарного российского боксера Кости Цзю все равно будет интересен аудитории, так как бои с ним «получаются зрелищными».

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Накануне российский 31-летний боксер Бахрам Муртазалиев одержал победу над 20-летним Тимом Цзю в Орландо в США. Муртазалиев выиграл все 22 поединка в своей карьере.

Ранее глава международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поединок российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в Эр-Рияде лучшим боем года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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