Туков: Поражение от Муртазалиева навредит карьере Тима Цзю

Поражение от боксера Бахрама Муртазалиева может навредить карьере Тима Цзю, представляющего Австралию. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на чемпиона WBA International в среднем весе, боксера RCC Boxing Promotions Вадима Тукова.

Однако он подчеркнул, что сын легендарного российского боксера Кости Цзю все равно будет интересен аудитории, так как бои с ним «получаются зрелищными».