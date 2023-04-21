ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Столичный ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с 41-летним Зариповым

Игра прошла в Москве. Армейцы победили со счетом 3:2.

Шайбу в ворота «Ак Барса» забросили Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.

Армейцы ведут в серии со счетом 2:1. Следующая встреча пройдет в Москве 23 апреля.

Первая игра финальной серии состоялась 17 апреля. Казанцы одержали убедительную победу над москвичами - 4:1, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортЦСКАХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры