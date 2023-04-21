ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
21 апреля 202322:24
Столичный ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.
Игра прошла в Москве. Армейцы победили со счетом 3:2.
Шайбу в ворота «Ак Барса» забросили Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.
Армейцы ведут в серии со счетом 2:1. Следующая встреча пройдет в Москве 23 апреля.
Первая игра финальной серии состоялась 17 апреля. Казанцы одержали убедительную победу над москвичами - 4:1, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru