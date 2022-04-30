ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина

Московский ХК ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Эта игра принесла столичной команде Кубка Гагарина сезона 2021-2022.

СМИ узнали размер призовых хоккеистам за победу в Кубке Гагарина

Матч, состоявшийся в Магнитогорске, завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

Победные шайбы забросили армейцы Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. Единственный гол в ворота ЦСКА у « Металлурга» забросил Филипп Майе.

Таким образом, ЦСКА выиграл финал Континентальной хоккейной лиги второй раз в истории клуба. Ранее Кубок Гагарина команда завоевывала в сезоне 2018-2019.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортХоккейПобедаКубок ГагаринаЦСКА
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры