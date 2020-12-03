ЦСКА уступил «Вольфсбергу» со счетом 0:1 в матче Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл австрийскому клубу "Вольфсберг" и потерял шанс на выход в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
Домашний матч пятого тура группы K завершился со счетом 1:0 в пользу "Вольфсберга". Единственный мяч во время игры забил нападающий австрийской команды Дарио Визингер.
Таким образом ЦСКА заработал три балла во время пяти матчей турнира, московский клуб пока что занимает последнее место в турнирной таблице своей группы. В заключительном раунде группового этапа в четверг 10 декабря ЦСКА сыграет с хорватским "Динамо", эта команда в настоящий момент лидирует в группе.
Агентство напоминает, что в прошлом сезоне ЦСКА также не вышел из группового этапа Лиги Европы.
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