ЦСКА уступил «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче Лиги Европы

Как передает агентство, главным тренером "Фейенорда" работает Дик Адвокат, который в 2006-2009 годах тренировал петербургский "Зенит", а также на протяжении двух лет являлся главным тренером сборной России.

Нидерландские футболисты забили мячи на 63-й, 71-й и 72-й минутах встречи. Российские футболисты не смогли отыграть ни одного гола. Единственный мяч в ворота "Фейнорда" забил на 79-й минуте защитник Маркос Сенеси, это был гол в свои ворота.

Как отмечает агентство, защитник ЦСКА Марио Фернандес покинул площадку на 31-й минуте игры из-за травмы бедра, его заменил Алан Дзагоев. Российские клубы не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы текущего сезона. В турнирной таблице группы "К" ЦСКА занимают последнюю строчку. У команды в запасе 2 балла.



