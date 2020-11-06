ЦСКА уступил «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче Лиги Европы
ФК ЦСКА уступил со счетом 1:3 нидерландской команде "Фейенорд" в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Как передает агентство, главным тренером "Фейенорда" работает Дик Адвокат, который в 2006-2009 годах тренировал петербургский "Зенит", а также на протяжении двух лет являлся главным тренером сборной России.
Нидерландские футболисты забили мячи на 63-й, 71-й и 72-й минутах встречи. Российские футболисты не смогли отыграть ни одного гола. Единственный мяч в ворота "Фейнорда" забил на 79-й минуте защитник Маркос Сенеси, это был гол в свои ворота.
Как отмечает агентство, защитник ЦСКА Марио Фернандес покинул площадку на 31-й минуте игры из-за травмы бедра, его заменил Алан Дзагоев. Российские клубы не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы текущего сезона. В турнирной таблице группы "К" ЦСКА занимают последнюю строчку. У команды в запасе 2 балла.
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