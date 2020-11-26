ЦСКА сыграл с «Фейенордом» вничью

Матч, прошедший в Москве на территории "ВЭБ Арены", закончился со счётом 0:0. Как передает агентство, после 48-й минуты встречи нападающий роттердамской команды Николай Йоргенсен получил вторую жёлтую карточку, из-за нарушения форварда оставшуюся часть игры "Фейеноорд" провел в составе из 10 спортсменов.

По итогам дня ЦСКА не сумел подняться в своей группе К. Армейцы набрали три балла и занимают последнюю строчку в таблице. "Фейеноорд" набрал пять очков, он расположился на втором месте.