СМИ: ФК «Уфа» может лишиться профессионального статуса

По данным Sport24, это связано с отсутствием финансовых гарантий на сезон-2023/24.

В пресс-службе указали, что у клуба действительно нет подтвержденного собранием учредителей бюджета и гарантий, например, финансирования спонсором.

«Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия», — цитирует издание пресс-службу команды.

Ранее главного тренера московского «Динамо» Славишу Йокановича отправили в отставку после проигрыша грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».