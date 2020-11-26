ЦСКА сыграет с ФК «Фейенорд» на домашней арене в рамках Лиги Европы

Московский ФК ЦСКА в четвертом туре группового этапа турнира Лиги Европы сыграет с нидерландской командой "Фейеноорд" на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арене", встреча запланирована на 26 ноября в 20:55 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

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По итогам трех раундов российский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы K. Армейцы сумели набрать лишь два балла. Вверху находятся хорватский ФК "Динамо" с 5 очками, второе место разделили "Фейенорд" и австрийский "Вольфсберг" с 4 очками.

В предыдущем туре турнира ЦСКА и "Фейенорд" сыграли в Роттердаме, голландская команда одержала победу со счетом 1:3. Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат высоко оценил мастерство спортсменов ЦСКА, назвав "хорошими" как тренеров, так и игроков клуба. По словам Адвоката, его удивили итоги первого матча.

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Фото: pfc-cska.com
ТЕГИ:Лига ЕвропыЦСКАФутболисты
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