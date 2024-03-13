ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
Московский ЦСКА победили дома «Ростов» в ответной четвертьфинальной встрече «пути РПЛ» Фонбет – Кубка России, сообщает «РЕН ТВ».
Счет встречи - 2:0. Матч состоялся на «ВЭБ-Арене» в Москве. ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка РФ, стал первым клубом, вышедшим в полуфинал «пути РПЛ» кубка страны. Соперник определится позднее.
«Ростов» продолжит участие в нижней сетке плей-офф Кубка России – во втором этапе четвертьфинала «пути регионов».
Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с «Пари НН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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