СМИ: Полузащитник ЦСКА Кучаев перешел в «Пари НН»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с «Пари НН», сообщает «Матч ТВ».
По данным телеканала, официально нижегородский клуб объявит о трансфере после того, как будут улажены все формальности с заявкой футболиста.
Как отмечается, контракт с Кучаевым заключен до конца нынешнего сезона, после чего игрок станет свободным агентом без каких-либо приоритетных опций у ЦСКА или «Пари НН».
Кучаев уже провел первую тренировку в составе нового клуба.
Ранее экс-футболист сборной России Алексей Ионов перешел в «Урал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Scally Milano пообещал очистить свое творчество
- Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»
- Выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок
- Мосбиржа исключила депозитарные расписки Qiwi из индексов
- Мать Навального заявила, что ей показали тело сына
- В России началась разработка отечественной версии игры UFC
- СМИ: ЕС снимет санкции с Воложа, Мндоянца, Хамбалека
- Путин назвал обзывательство Байдена в свой адрес «адекватной реакцией»
- Песков сообщил, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на Ту-160М
- «Заболела»: Группа «астра» выпустила новый сингл о расставании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru