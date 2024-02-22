СМИ: Полузащитник ЦСКА Кучаев перешел в «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с «Пари НН», сообщает «Матч ТВ».

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По данным телеканала, официально нижегородский клуб объявит о трансфере после того, как будут улажены все формальности с заявкой футболиста.

Как отмечается, контракт с Кучаевым заключен до конца нынешнего сезона, после чего игрок станет свободным агентом без каких-либо приоритетных опций у ЦСКА или «Пари НН».

Кучаев уже провел первую тренировку в составе нового клуба.

Ранее экс-футболист сборной России Алексей Ионов перешел в «Урал», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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