ЦСКА проиграл Спартаку и вылетел из Кубка России

"В драматичном дерби, полном эмоций, уступаем в дополнительное время и завершаем выступление в Кубке России", - говорится в сообщении официального аккаунта ЦСКА в Twitter.

Игра завершилась со счетом 3:2. "Спартак" открыл счет на 4-й минуте: гол забил Зелимхан Бакаев. Удвоил отрыв Эсекьель Понсе на 14-й минуте.

У ЦСКА отличился Дивеев, отправив мяч в ворота соперников на 17-й минуте, а счет сравнял на 45-й минуте Ильзат Ахметов.

Решающим стал гол футболиста "Спартака" Джордана Ларссона на 107-й минуте.

