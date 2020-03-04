ЦСКА проиграл Спартаку и вылетел из Кубка России
Футболисты московского ЦСКА проиграли "Спартаку" (Москва) и покинули Кубок России.
"В драматичном дерби, полном эмоций, уступаем в дополнительное время и завершаем выступление в Кубке России", - говорится в сообщении официального аккаунта ЦСКА в Twitter.
Игра завершилась со счетом 3:2. "Спартак" открыл счет на 4-й минуте: гол забил Зелимхан Бакаев. Удвоил отрыв Эсекьель Понсе на 14-й минуте.
У ЦСКА отличился Дивеев, отправив мяч в ворота соперников на 17-й минуте, а счет сравнял на 45-й минуте Ильзат Ахметов.
Решающим стал гол футболиста "Спартака" Джордана Ларссона на 107-й минуте.
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