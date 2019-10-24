ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Счет игры составил 1:0 в пользу венгров.
«Всё. Обидное поражение с голом в концовке», - говорится в сообщении официального аккаунта ЦСКА в Twitter.
Единственный гол за матч забил Роланд Варга: мяч влетел в ворота Игоря Акинфеева на 86-й минуте.
Как отмечает "Интерфакс", ЦСКА после трех матчей занимает последнее место в группе, армейцы не заработали ни одного очка. На первом месте группы "Эспаньол" с 7 очками, далее идет "Лудогорец" (6 очков) и "Ференцварош" (4 очка).
Накануне сообщалось, что футболисты "Зенита" проиграли немецкому клубу «Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с разницей в один гол. Встреча закончилась со счетом 2:1.
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