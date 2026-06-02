ЦСКА продлил контракт с голкипером Акинфеевым
ПФК ЦСКА и голкипер Игорь Акинфеев договорились о продлении контракта. Об этом со ссылкой на столицную команду сообщает RT.
Уточняется, что новое соглашение с 40-летним капитаном ПФК рассчитано до конца сезона 2026/2027.
«Игорь Акинфеев – самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе», - отметили в столичном клубе.
Ранее руководство ЦСКА официально утвердило Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера, контракт с ним подписан на два сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
