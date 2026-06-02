Путин анонсировал разработку учебного модуля «Русский язык как государственный»

Разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный» начнётся в ближайшее время. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в его рамках предметом изучения «станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России».

«Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», - указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России свыше 100 тысяч граждан изучают китайский язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

