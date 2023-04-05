ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА в полуфинальной игре Пути РПЛ Кубка России обыграл самарские «Крылья Советов».

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Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забит в добавленное ко второму тайму время. Защитник самарского клуба Гленн Бейл отправил мяч в свои ворота.

В финале турнира ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом».

Футбольный клуб «Химки» рискует покинуть Премьер-лигу. Эксперты называют ситуацию в нем «цирком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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