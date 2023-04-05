ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ Кубка России
5 апреля 202323:35
Московский ЦСКА в полуфинальной игре Пути РПЛ Кубка России обыграл самарские «Крылья Советов».
Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол забит в добавленное ко второму тайму время. Защитник самарского клуба Гленн Бейл отправил мяч в свои ворота.
В финале турнира ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом».
Футбольный клуб «Химки» рискует покинуть Премьер-лигу. Эксперты называют ситуацию в нем «цирком», передает «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru