ЦСКА подписал контракт с 17-летним Никитой Котиным
Футбольный клуб ЦСКА пополнил свой состав 17-летним центральным защитником Никитой Котиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. В ЦСКА добавили, что как только Котин получит визу, он присоединится к сборам команды в Испании.
До присоединения к клубу армейцев Котин играл за самарский клуб «Крылья Советов».
Накануне сообщалось, что футболист Александр Соболев, также выступавший в составе «Крыльев Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском «Спартаке».
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