ЦСКА подписал контракт с 17-летним Никитой Котиным

Футбольный клуб ЦСКА пополнил свой состав 17-летним центральным защитником Никитой Котиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. В ЦСКА добавили, что как только Котин получит визу, он присоединится к сборам команды в Испании.

До присоединения к клубу армейцев Котин играл за самарский клуб «Крылья Советов».

Накануне сообщалось, что футболист Александр Соболев, также выступавший в составе «Крыльев Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском «Спартаке».

