ЦСКА победил «Сочи» в матче Кубка России
30 августа 202319:36
Московский ЦСКА одержал победу над футболистами «Сочи» в матче Кубка России.
Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались красно-синие - 5:4.
После трех встреч ЦСКА с пятью очками расположился на втором месте в группе А. Подопечные Дмитрия Хохлова с четырьмя очками занимают третье место.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru