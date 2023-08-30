ЦСКА победил «Сочи» в матче Кубка России

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались красно-синие - 5:4.

После трех встреч ЦСКА с пятью очками расположился на втором месте в группе А. Подопечные Дмитрия Хохлова с четырьмя очками занимают третье место.

