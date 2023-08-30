ЦСКА победил «Сочи» в матче Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над футболистами «Сочи» в матче Кубка России.

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Основное время встречи завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались красно-синие - 5:4.

После трех встреч ЦСКА с пятью очками расположился на втором месте в группе А. Подопечные Дмитрия Хохлова с четырьмя очками занимают третье место.

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Фото: t.me/pfccskamoscow
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