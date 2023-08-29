«Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России
Казанский «Рубин» выиграл матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ футбольного Кубка России против «Урала» из Екатеринбурга.
Встреча, которая прошла на «Ак Барс Арене» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Рубина» отличились Рустам Ашурматов и Егор Тесленко, единственный мяч в составе «Урала» забил Алексей Каштанов.
В настоящее время у «Рубина» и «Урала», выступающих в группе B, по три очка. Столько же у идущего на втором месте «Ростова». Лидером квартета является набравший шесть очков столичный «Локомотив».
Ранее казанский «Рубин» со счётом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Радиоточка НСН».
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