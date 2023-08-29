«Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России

Встреча, которая прошла на «Ак Барс Арене» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Рубина» отличились Рустам Ашурматов и Егор Тесленко, единственный мяч в составе «Урала» забил Алексей Каштанов.

В настоящее время у «Рубина» и «Урала», выступающих в группе B, по три очка. Столько же у идущего на втором месте «Ростова». Лидером квартета является набравший шесть очков столичный «Локомотив».

Ранее казанский «Рубин» со счётом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Радиоточка НСН».