ЦСКА обыграл «Зенит-Ижевск» в матче группового этапа Кубка России
Футбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче второго тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 против команды «Зенит-Ижевск», сообщает пресс-служба московской команды.
Игра прошла на стадионе «Центральный - Зенит» в Ижевске и закончилась со счётом 0:4 в пользу гостей. В составе ЦСКА отличились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов и Антон Заболотный.
Ранее самарские «Крылья Советов» с рекордным для Кубка России счётом 10:0 обыграли ногинское «Знамя».
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