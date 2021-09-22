«Крылья Советов» с рекордным счётом выиграли матч Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Крылья Советов» в матче Кубка России разгромил ногинское «Знамя» со счетом 10:0, сообщает пресс-служба команды.

Победа самарского клуба стала крупнейшей в истории турнира. До этого момента самый крупный счёт в Кубке России был зафиксирован в 1992 году, когда екатеринбургский «Уралмаш» забил восемь безответных мячей в ворота «Океана» из Находки.

Следующим соперником «Крыльев Советов» станет питерский «Зенит». С действующим чемпионом России самарцы встретятся в рамках 9-го тура РПЛ 25 сентября.